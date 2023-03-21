Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Ege Derbisinde 25 Mart Cumartesi günü saat 13.00’da oynayacağı Merkezefendi Denizli Basket maçının hazırlıklarını Başantrenör Hakan Demir yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Süper Lig’in 22’nci haftasında Merkezefendi Denizli Basket takımıyla Manisa’da karşılaşacak.

Karşılaşma 25 Mart Cumartesi günü saat 13.00’da Muradiye Spor Salonu’nda oynanacak. Başantrenör Hakan Demir yönetiminde hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlı ekip günü çift antrenmanla kapattı.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Evimizde 4 maçtı kaybetmiyoruz. Bu iyi tabloyu devam ettirmek istiyoruz. Ege Derbisinde Cumartesi günü Merkezefendi Denizli Basket’i ağırlayacağız. Taraftarımızdan aldığımız güçle başardıklarımız ortada. Taraftarlarımız şundan emin olsun. Biz, onların verdiği destekle savunma ve hücumda adeta bir kişi fazla oynuyoruz. Bu maçta da son topa kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.