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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) 13’üncü hafta maçları da tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor haftayı mağlubiyetle kapatsa da rakiplerinin de kaybettiği haftada üst sıralardan kopmadı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, 13’üncü hafta maçlarının ardından averajla 6’ncı sırada yer aldı. Potanın Tarzanları, haftayı mağlubiyet ile kapsatsa da zirveyi takibini sürdürdü.

Yeşil-beyazlı takım, aynı galibiyet sayısına sahip olduğu Bursaspor İnfo Yatırım’ın averajla bir sıra altında haftayı kapattı. Manisa Büyükşehir Belediyespor haftayı mağlubiyetle kapatsa da rakiplerinin de kaybettiği haftada üst sıralardan kopmadı.

İlk yarının bitmesine 2 hafta kala play-off’un iddialı takımları arasında yer alan yeşil-beyazlı takım, Ege Derbisinde Çağdaş Bodrum Spor’u Muradiye’de ağırlayacak. Bu mücadele iki ekibin tarihlerindeki ilk maç olacak. Karşılaşma 29 Aralık Cuma günü saat 20.30’da oynanacak.