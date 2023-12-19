Bunlar da ilginizi çekebilir

Mücadele 23 Aralık Cumartesi günü saat 18.00’de Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynanacak. Darüşşafaka ve Bursaspor karşısında son saniye basketleri ile kritik galibiyetler alan yeşil-beyazlı takım bugün Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde hazırlıklarına başlayacak.

Son iki maçını son saniye basketleriyle kazanan Potanın Tarzanları, 13’üncü hafta maçında ONVO Büyükçekmece ile 23 Aralık Cumartesi günü saat 18.00’de karşılaşacak. MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 13’üncü hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol takımı, ONVO Büyükçekmece’ye konuk olacak.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.