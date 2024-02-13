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Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği ING Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde karşılaştığı Anadolu Efes’e 94-85 mağlup oldu.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, tarihinde ilk kez mücadele ettiği ING Türkiye Kupası’nda Anadolu Efes ile Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştı.

Hücumda ve savunmada maça çok iyi başlayan yeşil-beyazlı takım, ilk periyodu 27-18 önde kapattı.

İkinci periyotta rakibine yakalanan Tarzanlar, soyunma odasına 51-47 geride gitti. Üçüncü periyotta da deplasmanda karşılaştığı rakibinden kopmayan Manisa BBSK, final periyoduna 72-68 geride girdi. Son 1 haftada biri Avrupa Kupası olmak üzere 3 maça çıkan yeşil-beyazlı takım mücadeleden 94-85 mağlup ayrılsa da ortaya koyduğu performansla alkış aldı.

Emanuel Terry, Anadolu Efes’in hem uzun hem de atlet uzunlarına karşı ortaya koyduğu müthiş mücadele ile karşılaşmayı 23 sayı, 13 ribaunt ile double-double yaparak tamamladı.

Daron Fatts Russell, 17 sayı, 6 asist, Pako Cruz 15 sayı, 7 asist, James Anderson ile John Roberson 9’ar sayı, Ayberk Olmaz 5 sayı, Mustafa Baki Görür 3 sayı, Ege Arar ile Sinan Sağlam da 2’şer sayı ile maçı tamamladı.