Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında son iki sezondur Darüşşafaka Lassa forması giyen 1999 doğumlu Berke Atar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.MANİSA (İGFA) - 2023-2024 sezonu çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Spor Basketbol Takımı, alt yaş kategorilerinde defalarca Milli Takım forması terletmiş genç pivot Berke Atar’ı kadrosuna kattı.
Geride bırakılan iki sezon boyunca Basketbol Süper Ligi’nde Darüşşafaka Lassa forması giyen 1999 doğumlu 2.10’luk pivot Berke Atar ile 2 yıllık mukaveleye imza attı.