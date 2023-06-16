Bunlar da ilginizi çekebilir

Geride bırakılan iki sezon boyunca Basketbol Süper Ligi’nde Darüşşafaka Lassa forması giyen 1999 doğumlu 2.10’luk pivot Berke Atar ile 2 yıllık mukaveleye imza attı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında son iki sezondur Darüşşafaka Lassa forması giyen 1999 doğumlu Berke Atar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. MANİSA (İGFA) - 2023-2024 sezonu çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Spor Basketbol Takımı, alt yaş kategorilerinde defalarca Milli Takım forması terletmiş genç pivot Berke Atar’ı kadrosuna kattı.

2 kıta ve 2 ülke arasında 17. kez yüzülecek

2 kıta ve 2 ülke arasında 17. kez yüzülecek

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.