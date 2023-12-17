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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, muhteşem bir geri dönüşe imza attığı Bursaspor İnfo Yatırım maçında 20 sayıdan geri gelerek 98-95’lik skorla kazandı. Karşılaşmayı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de tribünde takip etti.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 12’nci hafta maçında evinde Bursaspor İnfo Yatırımı evinde ağırladı.

Karşılaşmayı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyeleri de tribünde takip etti. Karşılaşmaya konuk takım savunmada yüksek bir şut yüzdeyle başladı. Mücadelede ilk yarı 57-37’lik skorla Bursaspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya savunmada agresif başlayan ve hücumda Pako Cruz, Emaneul Terry ve Fatts Russell ile yüksek yüzde yakalayan yeşil-beyazlı takım, final peiyoduna girilirken farkı 10 sayıya kadar düşürdü. Son ana kadar mücadelesinden geri adım atmayan Potanın Tarzanları son bölümde Dorukhan Engindeniz’in 3 sayılık basketiyle 98-95 öne geçti ve maçı da bu skorla kazandı. Pako Cruz attığı 32 sayıyla maçın yıldızı oldu.

Pako Cruz attığı 32 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Ryan Luther 14 sayı, 12 ribaunt, Emanuel Terry de 10 sayı, 10 ribauntluk performansları ile double-double yaptılar. Daron Fatts Russell 13 sayı, Mustafa Baki Görür de 10 sayı ile diğer çift haneli skor üreten isimler oldu. Trevon Duval 9 sayı, Dorukhan Engindeniz 5 sayı, Ayberk Olmaz 3 sayı, Kaan Sarıaslan da 2 sayı ile maçı tamamladı.