Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 23’üncü hafta maçında deplasmanda Anadolu Efes ile karşılaşan Potanın Tarzanları, büyük bölümünü önde götürdüğü maçtan 78-69 mağlup ayrıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 23’üncü hafta maçında son iki sezonun Eurolig şampiyonu Anadolu Efes ile Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştı.

Karşılaşmayı, Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Nalbantlar, Engin Altun ve Ali Caner Vatansever de tribünde takip etti. Karşılaşmaya Pako Cruz ile dışardan, OD Anosike ile de içeriden iyi başlayan Potanın Tarzanları ilk periyodu 20-14 önde kapattı. İkinci periyotta Mustafa Baki Görür’ün hücumdaki katkısı ile sert oyununa devam eden yeşil-beyazlı takım soyunma odasına 41-38 önde gitti.

Üçüncü periyotta da güçlü rakibine kök söktüren Manisa BBSK, Amath Mbaye’nin son saniye üçlüğü ile final periyoduna 60-59 geride girdi. Son periyotta da mücadelesinden geri adım atmayan Potanın Tarzanları, güçlü rakibi Anadolu Efes’e 78-69 mağlup oldu.

3 sayılık atışlarda 8’de 5 isabet ile oynayan Meksikalı skorer Pako Cruz attığı 18 sayı ile takımı adına en skorer isim oldu.

John Roberson da 14 sayı, 10 asist ile bu sezonki ilk double-double istatistiğine imza attı. Ligde ribaunt krallığında ilk sırada bulunan OD Anosike 11 sayı, 17 ribaunt ile pota altını domine etti.

Mustafa Baki Görür ve Cecil Williams 8 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

Troy Selim şav ve Ogün Sevinç’in 3’er sayılık katkı verdiği maçta Tolga Kaan Birer ve Evan Bruinsma 2 sayı ile maçı noktaladı.