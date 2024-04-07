Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 26’ncı hafta maçında evinde ağırladığı Darüşşafaka Lassa’yı 69-62 mağlup ederek, play-off yolunda önemli bir galibiyete imza attı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 26’ncı hafta maçında Darüşşafaka Lassa’yı Muradiye Spor Salonu’nda ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de eşi Nurcan Zeyrek ile birlikte maçı tribünde takip ederken, kendisine Kulüp Başkanı Bora Çaylan ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Mücadeleye iyi başlayamayan Potanın Tarzanları, ilk bölümde 14-0 geriye düştü. Periyodun ilerleyen dakikalarında oyuna denge getirmeyi başaran Potanın Tarzanları, ilk periyodu 21-12 geride kapattı.

İkinci periyot ile birlikte hücumda toparlanan ve etkili savunma yapmaya başlayan yeşil-beyazlı takım, yıldız isimlerinin katkısı ile 9 sayılık farkı kapatarak soyunma odasına 37-33 önde gitmeyi başardı. Üçüncü periyotta da iyi savunma yapan ve rakibini 11 sayıda tutan Manisa BBSK, pota altından Emanuel Terry ve Ryan Luther ile bulduğu sayılarla final periyoduna 56-44 önde gitmeyi başardı.

Final periyodunda kontrollü bir oyun ortaya koyan ve Ege Arar ile son bölümde kritik isabetler bulan Manisa BBSK, karşılaşmadan 69-62’lik skorla galip ayrılmayı başardı. Maç önü ve maç sonunda taraftarın büyük desteğini alan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. Başkan Zeyrek de taraftarların fotoğraf talebini geri çevirmedi.

SKOR DAĞILIMI

Amerikalı pivot Emanuel Terry, 13 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 4 top çalma istatistiği ile mücadelenin en değerli oyuncusu seçildi. Mustafa Baki Görür 13 sayı, Ryan Luther da attığı 11 sayı ile yeşil-beyazlı takımda çift haneli skor üreten diğer isimler oldu. Daron Fatts Russell 8 sayı, Pako Cruz 7 sayı, 9 asist, Ege Arar ve Dorukhan Engindediz 6 sayı, Barış Çağan Özkan da 5 sayı ile maçı tamamladı.