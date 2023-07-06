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Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, 2023-2024 sezonu çalışmaları kapsamında guard mevkiinde oynayan Kaan Sarıaslan’ı kadrosuna kattı. MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, TED Ankara Kolejliler altyapısından yetişen, profesyonel kariyeri boyunca Mamak Belediyesi, Bursaspor, Ankara DSİ, Büyükçekmece Basketbol, Konyaspor ve TED Ankara Kolejliler forması giyen, geride bıraktığımız sezon TBL’de 14.2 sayı, 3.3 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları yakalayan Kaan Sarıaslan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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