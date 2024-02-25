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2 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te oynanacak karşılaşmanın biletleri de satışa çıktı. Milli araya girilmeden önce son 3 maçını deplasmanda oynayan yeşil-beyazlı takım uzun bir aranın ardından seyircisiyle buluşacak.

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