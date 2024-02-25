Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol takımının Milli maç arasının ardından 2 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te oynayacağı Beşiktaş Emlakjet maçının biletleri satışa çıktı.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 21’inci hafta maçında Beşiktaş Emlakjet’i Muradiye Spor Salonu’nda ağırlayacak.
2 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te oynanacak karşılaşmanın biletleri de satışa çıktı. Milli araya girilmeden önce son 3 maçını deplasmanda oynayan yeşil-beyazlı takım uzun bir aranın ardından seyircisiyle buluşacak.
Karşılaşmaya deplasman takımı taraftarı alınmayacak. Haydi Manisa! Beşiktaş’a karşı takımını yalnız bırakma!