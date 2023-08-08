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Grup maçları için ev sahibi olmaya da hak kazanan Potanın Tarzanları, Portekiz’den FC Porto ile Litvanya’dan Nevesis-Optibet’i Manisa’da ağırlayacak.

FIBA Europe Cup’a ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Manisa BBSK Almanya’nın Münih şehrinde yapılan kura çekimi sonrasında B grubunda yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımının FIBA Europe Cup’ta ön elemede Manisa’da ağırlayacağı rakipler belli oldu. MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları Manisa basketbolunda bir ilke imza atarak Süper Lig’de geçirdiği ilk sezonun ardından Avrupa Kupası vizesi aldı.

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