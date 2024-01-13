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Orhan Karabulut, Soner Yücel Çelik hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma THF TV Youtube’dan yayınlanacak. Bu arada ligin ilkyarısında oynanan karşılaşmayı Bursa Büyükşehir Belediyespor, 31-22 kazanmıştı.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 14. haftada bugün sahasında Aksaray Belediyespor’u konuk edecek.BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 9 yenilgiyle 8. sırada bulunan Poyrazın Kızları, 12 maçta tek galibiyetle son sırada yer alan rakibiyle Mudanya Spor Salonu’nda saat 14.00’te karşı karşıya gelecek.

Sakarya Basket Eskişehir’e konuk oluyor

Sakarya Basket Eskişehir’e konuk oluyor

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