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HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda ilk tur maçları başlarken, Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk maçında sahasında Görele Belediyespor'u 31-27 mağlup ettiBURSA (İGFA) - .6 ekibin yer aldığı ilk turda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, rakibiyle Mudanya Spor Salonu’nda karşılaştı. Mücadeleye iki ekip de istekli başlarken, 15. dakika 7-7 eşitlikle geçildi. İlkyarıda ekipler birbirlerine üstünlük sağlayamazken, devre 15-15 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya etkili başlayan Poyrazın Kızları, 35'te 20-17 üstünlüğü yakaladı. Üstünlüğünü koruyan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 55'te farkı 4 sayıya 28-24 çıkartırken, maçtan da 31-27 galip ayrılarak tur için avantaj elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı 28 Aralık 2023 Perşembe günü Görele’de oynanacak.

Çift maçlı eleme usulü oynanacak 1. Tur sonunda üç takım HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finaline katılmaya hak kazanacak.

SALON: Mudanya HAKEMLER: Bilal Karaman, Hasan Tiryaki BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Berna Cindoruk, Sude Çifçi 8, Melike Kasapoğlu 8, Nikolina Knezevic 5, Güliz Karaman, Sümeyye Çolak 6, Büşranur Şaş 1, Ela Yıldız 3 GÖRELE BELEDİYESPOR: Gülseren Nehir Günay, Ayşenur Kara 1, Arife Özdemir 6, Şerife Tunç 1, Aylin Ergin, Zeynepnur Ulukoz 5, Sevil Ay 2, Gizem Dilek 3, Şükran Beytekin 1, Sinem Yapıcı 5, İrem Can İnce, Ecem Birben 3 DEVRE: 15-15 İKİ DAKİKA CEZALARI: Sümeyye Çolak (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Şerife Tunç, Sinem Yapıcı, Şükran Beytekin, Sevil Ay(Görele Belediyespor) KIRMIZI KART: Gizem Dilek (Görele Belediyespor)