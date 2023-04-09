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Karşılaşmadan da 50-20 galip ayrılan Poyrazın Kızları, üst üste 13 olmak üzere 16. maçına 15. galibiyetini elde etti. Lider takım Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 19. haftasını maç yapmadan geçirecek. SALON: Mudanya HAKEMLER: Nilgün Acun, Arzu Demirel Medeni BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Busenur Binay, Çağla Güleç 4, Damla Güleç 4, Hazal Çitil 7, Ecrin Çetin 13, Ela Yıldız 2, Lena Mot 2, Güliz Karaman 1, Beyza Ata 4, Elif Çağla Şen 2, Kübra Kandemir 4, Sinem Yapıcı 3, Melike Kasapoğlu 1, Sude Çifçi 2, Büşranur Şaş 1 KONYAALTI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ: Bedia Şeker, Mevsim Satırcı 1, Fatmanur Yıldız 2, Ceyda Nur Sevindik, Sümeyye Yılmaz 13, Ayşegül Pestil 4 İLKYARI: 22-11 2 DAKİKA CEZALARI: Sude Çifçi, Elif Çağla Şen (Bursa Büyükşehir Belediyespor)

15 maçta 14 galibiyet alarak haftaya zirvede başlayan Poyrazın Kızları'nın başantrenör Merve Atak Yılmaz, 16 maçta 6 galibiyet, 10 yenilgi ile 7. yer alan rakibi karşısında fazla forma şansı bulamayan oyuncularını oynattı. Maça etkili başlayan ve üst üste goller bulan Poyrazın Kızları, 10. dakikayı 7-1 önde geçti. İlerleyen bölümde farkı açan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 20'de skoru 18-7'ye getirirken, ilkyarıyı 22-11 önde tamamladı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Konyaaltı Belediyesi karşısında zorlanmadan kazandı. BURSA (İGFA) - Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Hentbol 1. Ligi B Grubu lideri Bursa Büyükşehir Belediyespor, 18. haftada sahasında Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü'nü 50-20 mağlup etti.

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