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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Görele deplasmanı için Giresun'da olacak. BURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 13. Hafta mücadelesinde 6 Ocak 2024 Cumartesi günü (yarın) deplasmanda Görele Belediyespor ile karşılaşacak.

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