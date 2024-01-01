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Ligin ilkyarısında 10 maçta 2 galibiyeti bulunan ancak, devre arasında kadrosuna önemli oyuncular dahil eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibi karşısında galibiyete ulaşıp ikinci devreye güzel bir başlangıç yapmak istiyor.

Ligde ikinci yarının ilk maçına çıkacak olan Poyrazın Kızları, rakibiyle Mudanya Spor Salonu'nda saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı ikinci yarıya evinde başlıyor BURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2 Ocak 2024 Salı günü sahasında Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacak.

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