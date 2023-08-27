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Hasan Tiryaki, Tayfun Torçuk hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma THF TV Youtube’dan da yayınlanacak.

Geride kalan sezonu Kadınlar Hentbol 1. Ligi şampiyonu olarak tamamlayan ve Süper Lig’e yükselen Poyrazın Kızları, ilk maçında deplasmanda Anadolu Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek. Porsuk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’te başlayacak.

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