Bunlar da ilginizi çekebilir

Bu karşılaşma öncesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligde oynadığı 14 maçta 13 galibiyet, 1 yenilgiyle liderlik koltuğunda yer alırken, Karaman Minik Atılım ise 15 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi ile 4. sırada bulunuyor.

Kadınlar Hentbol 1. Ligi B Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 17. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Karaman Minik Atılım’la karşı karşıya gelecekBURSA (İGFA) - Ligin ilk yarısında 32-20 mağlup ettiği rakibiyle Karaman Merkez Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek Bursa Büyükşehir Belediyespor, saat 14.00’te başlayacak maçtan da galibiyetle ayrılıp liderliğini sürdürmek istiyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.