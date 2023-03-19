Rakibi İstanbul temsilcisi Göktürk Gençlik Spor Kulübü ile Mudanya Spor Salonu'nda karşı karşıya gelen Bursa Büyükşehir Belediyespor, "Yaralarımızı birlikte saracağız" pankartı açarak sahaya çıktı.
Etkili başlanan mücadelede karşılaşmanın 10. dakikasını 5-2 önde geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilerleyen bölümde hücumla aksayınca 20. Dakikada 9-8 geriye düştü. Ancak çabuk toparlanan Poyraz'ın Kızları, 25’inci dakikada 12-9'luk skorla tekrar üstünlüğü yakalarken, ilkyarıyı da 14-13 önde tamamladı.
İkinci yarıda da etkili bir oyun sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 28-24 galip ayrılmayı başardı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla ligdeki 14. maçında 13. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.
Poyrazın Kızları, ligin 16. haftasını maç yapmadan geçirecek.
SALON: Mudanya
HAKEMLER: Kadir Tuncer, Sıtkı Can Pekin
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Eda Köşker 1, Sude Çifçi 7, Melike Kasapoğlu 5, Ela Yıldız 3, Sinem Yapıcı 1, Büşranur Şaş 8, Elif Çağla Şen 1, Güliz Kahraman, Damla Güleç 2
GÖKTÜRK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ: Berna Cindoruk, Feride Balcı, Yağmur Aşlak 1, Yaren Bozkurt 2, Şenay Özel 2, İlke Şen 3, Melek Yılmaz 2, Gülay Türk 11, Nalan Yanaz, Birsu Fırıncı 2, Büşra Aydın 1
İLKYARI: 14-13
2 DAKİKA CEZALARI: Melike Kasapoğlu, Büşranur Şaş, Sinem Yapıcı (2) (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Yağmur Aşlak, Şenay Özel, Melek Yılmaz (Göktürk GSK)