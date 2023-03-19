Bunlar da ilginizi çekebilir

İkinci yarıda da etkili bir oyun sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 28-24 galip ayrılmayı başardı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla ligdeki 14. maçında 13. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

Etkili başlanan mücadelede karşılaşmanın 10. dakikasını 5-2 önde geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilerleyen bölümde hücumla aksayınca 20. Dakikada 9-8 geriye düştü. Ancak çabuk toparlanan Poyraz'ın Kızları, 25’inci dakikada 12-9'luk skorla tekrar üstünlüğü yakalarken, ilkyarıyı da 14-13 önde tamamladı.

Rakibi İstanbul temsilcisi Göktürk Gençlik Spor Kulübü ile Mudanya Spor Salonu'nda karşı karşıya gelen Bursa Büyükşehir Belediyespor, "Yaralarımızı birlikte saracağız" pankartı açarak sahaya çıktı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.