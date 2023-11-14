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Karşılaşmanın ilk yarısını 23-11 geride kapatan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarıda da rakibi karşısında etkili olamadı ve maçtan 40-27 mağlup ayrıldı. SALON: Bodrum Binnaz Karakaya HAKEMLER: Sema Helvacı, Sibel Akçıl ARMADA PRAXIS YALIKAVAK: Anca-Mihela Rombescu, Yasemin Özgür 3, Yeliz Özel 2, Fatma Akgün 6, Ece Sözmen 7, Ümmügülsüm Bedel 2, Edanur Burhan 5, Perihan Topaloğlu Acar 10, Buket Seven 1, Zehra Oğuz 1, Tuana Akman 1, Kübra Sarıkaya 1, İlke Yıldız 1 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Seda İrem Güleç, Sude Çifçi 3, Melike Kasapoğlu 3, Nikolina Knezevic 8, Ela Yıldız 2, Sümeyye Çolak 4, Büşranur Şaş 2, Katarina Tanaskovic 2, Güliz Karaman 2, DEVRE: 23-11 İKİ DAKİKA CEZASI: Ümmügülsüm Bedel (Armada Praxis Yalıkavak)

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 10. hafta mücadelesinde deplasmanda Armada Praxis Yalıkavak'a 40-27 mağlup oldu. MUĞLA (İGFA) - Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya istekli başlayan Poyrazın Kızları, ilerleyen bölümde rakip gollere engel olamadı.

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