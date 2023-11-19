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Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 11. hafta dolayısıyla Ankara Yenimahalle Belediyespor'u evinde ağırlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Poyrazın Kızları, ilk yarının son karşılaşmasını izleyen Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın motivasyonuna rağmen salondan mağlup ayrılan taraf oldu.BURSA (İGFA)- Poyrazın Kızları ligte ilkyarının son karşılaşması için rakibiyle Mudanya Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast'ın da geniş taraftar kitlesiyle izlediği maça istediği gibi başlayamayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 4-1 geriye düşerken, çabuk toparlandı ve skora denge getirdi.

21. dakikada 9-9 eşitliği sağlayan Poyrazın Kızları, üstünlüğü kaptırırken, ilkyarıyı 14-12 geride kapattı. İkinci yarıya istekli başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilerleyen bölümde rakip hücumları durdurmakta zorlandı.

Karşılaşmadan 24-22 mağlup ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, böylece ligin ilkyarısını 10 maçta 2 galibiyet, 8 yenilgiyle tamamlamış oldu.