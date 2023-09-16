Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 4. haftada sahasında Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif AŞ'ye 36-24 mağlup oldu.BURSA (İGFA) - 3 maçta 2 galibiyetle haftaya 4. sırada başlayan Poyrazın Kızları, 2 maçta 1 galibiyet ve 1 yenilgi ile 7. sırada yer alan rakibiyle Mudanya Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya istediği gibi başlayan ayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 10. dakikayı 4-3 geride geçti. Mücadelenin 23. dakikası da konuk Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif AŞ'nin 11-8 üstünlüğüyle geçilirken, Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilkyarıyı 14-10 geride kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da konuk ekip etkili başlarken, Poyrazın Kızları, 33. dakikayı 18-10 geride geçti. Bu devrede de farkı eritmeyi başaramayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 36-24 mağlup ayrıldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 5. haftasında 23 Eylül 2023 Cumartesi günü deplasmanda Üsküdar Belediyespor ile karşılaşacak.