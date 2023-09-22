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Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi alan ve 7. sırada bulunan Poyrazın Kızları, 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgiyle 5. sırada bulunan rakibiyle Çamlıca Spor Salonu’nda saat 16.00’da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu hafta Üsküdar Belediyespor’a konuk olacak. BURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 5. hafta mücadelesinde 23 Eylül 2023 Cumartesi günü deplasmanda Üsküdar Belediyespor’la karşılaşacak.

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