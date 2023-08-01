2023-2024 sezonunda Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesindeki Poyrazın Kızları, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - İç transferi tamamlayan, dış transfer ise 2 oyuncuyu kadrosuna katan Poyrazın Kızları, sağ oyun kurucu Sırp Katarina Tanaskovic, sol oyun kurucu Karadağlı Nikolina Knezevic ve kaleci Seda İrem Güleç’le sözleşme imzaladı.

Üç oyuncu da Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Fethiye Spor Tesisleri’nde kendilerini Poyrazın Kızları’na bağlayan sözleşmeye imza attılar.

1995 doğumlu ve 1.85 boyundaki sağ oyun kurucu Katarina Tanaskovic, ZRK Naisa Nis, Rocasa Gran Canaria ACE, CS Dacia Mioveni 2012 ve son olarak PDO Salerno’da oynadı.

2000 doğumlu ve 1.83 boyundaki Karadağlı sol oyun kurucu Nikolina Knezevic ise ZRK Buducnost Podgorica ve son olarak CSU Danubius Galati takımlarında forma giydi.

Kaleci Seda İrem Güleç ise son 2 sezondur Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nde mücadele eden Bolu Belediyespor’da forma giydi. 2005 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezon Bolu Belediyespor’da 19 maçta oynadı.

Katarina Tanaskovic, Nikolina Knezevic ve Seda İrem Güleç, Bursa Büyükşehir Belediyespor ailesine katılmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederlerken, takımın başarısı için en iyi performansı sergilemek istediklerini ifade ettiler.