Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Başantrenör Merve Atak Yılmaz'la yeni sezon için de 'devam' kararı alarak, sözleşme yeniledi.BURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol 1. Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan ve adını Süper Lig'e yazdıran Bursa Büyükşehir Belediyespor'da yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor.

2023-2024 sezonunda ilk kez Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Poyrazın Kızları, Başantrenör Merve Atak Yılmaz ile sözleşme yeniledi.

10 yıldır takımı çalıştıran ve altyapıdan yetişen oyuncularla takımı Süper Lig hedefine ulaştıran Merve Atak Yılmaz, 2023-2024 sezonunda da Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın başında yer alacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 2022-2023 sezonunda Kadınlar Hentbol 1. Ligi'nde normal sezonda 19 maçta 18 galibiyet alırken, play-off müsabakalarında 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek şampiyonluğa ulaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, ayrıca aynı kadroyla gençler Türkiye şampiyonluğu da elde etti.