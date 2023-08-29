Geçtiğimiz sezonu Kadınlar Hentbol 1. Ligi şampiyonu olarak tamamlayan ve ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Poyrazın Kızları’nda Başantrenör Merve Yılmaz lige galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.BURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Anadolu Üniversitesi’ni mağlup ederek sezona galibiyetle başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor’da keyifler yerinde.

Takımda birçok oyuncunun ilk kez Süper Lig heyecanı yaşadığının altını çizen Merve Yılmaz, “İlk defa mücadele ettiğimiz Kadınlar Hentbol Süper Ligi’ne galibiyetle başladığımız için mutluyuz. İlk 7’de oynayan 5 oyuncumuz bu ligde ilk defa süre alıyorlar. Eksiklerimizi görerek ve tecrübe kazanarak adım adım ilerlemek istiyoruz. Her maç bizim için çok zor olacak. Bu yüzden her maça iyi bir şekilde hazırlanıp mücadele edeceğiz. Ligin ikinci haftasında sahamızda oynayacağımız Görele Belediyespor maçından da istediğimiz sonuçla ayrılmak istiyoruz” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin ikinci haftasında 2 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 14.00’te Mudanya Spor Salonu’nda Görele Belediyespor ile karşılaşacak.