Geçtiğimiz sezon başında Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesine dâhil olan, henüz ikinci yıllarında Türkiye Şampiyonu olarak Süper Lig’e yükselen Poyrazın Kızları, yeni sezon öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Yaklaşık 10 yıl önce Mudanya’da ilkokul 4. sınıftayken Antrenör Merve Yılmaz tarafından okullardan seçilerek hentbolla tanışan ve kısa zamanda ayakta alkışlanacak bir başarı hikâyesine imza atan Poyrazın Kızları, son 2 yıldır Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün formasını terletiyor.

Büyükşehir çatısı altındaki henüz ikinci yıllarında Türkiye Şampiyonluğunu Mudanya’ya kazandıran sporcular, ayrıca okul sporlarında 4 Türkiye Şampiyonluğu elde ederek yakalanması güç bir başarıya da imza attılar.

26 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig’e, biri Sırp, biri Karadağlı iki yabancı oyuncu transferiyle iddialı bir şekilde hazırlanan Poyrazın Kızları, sezon öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Antrenör Merve Yılmaz ile Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer ve Mudanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çağlar Yeni'nin de hazır bulunduğu ziyarette sporcularla sohbet eden Başkan Aktaş, yeni sezon için başarı dileğinde bulundu.

Ekibe iki yabancı oyuncunun da dahil olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, hentbolda Bursa’ya yeni başarılar geleceğine inandığını söyledi.

Ziyaretin sonunda sporcular Başkan Aktaş’a takım formasını hediye etti.