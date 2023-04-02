Kadınlar Hentbol 1. Ligi B Grubu lideri Bursa Büyükşehir Belediyespor, grubunda üst üste 12. galibiyetini aldı.BURSA (İGFA) - THF Kadınlar 1. Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor, 17. hafta mücadelesinde de kazanan taraf oldu. Deplasmanda Karaman Minik Atılım'ı 29-28 mağlup eden 'Poyrazın Kızları' Bursa Büyükşehir Belediyesporlu hentbolcular, üst üste 12 olmak üzere 15'inci maçında 14'üncü galibiyetine ulaşarak liderliğini sürdürdü.

Ligde oynadığı 14 maçta 13 galibiyet alarak zirvede yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 15 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi ile 4. sırada bulunan rakibiyle Karaman Merkez Spor Salonu’nda karşılaştı.

Poyrazın Kızları, ligin ilkyarısında 32-20 mağlup ettiği rakibi karşısında zaman zaman zorlansa da istediği sonucu almayı başardı. İlkyarıyı 13-13 eşitlikle tamamlanan mücadeleden 29-28 üstün ayrılan Bursa Büyükşehir, grubundaki liderliğini sürdürdü.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 18. haftasında 9 Nisan 2023 Pazar günü kendi sahasında Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşacak.

SALON: Karaman Merkez HAKEMLER: Hamza Sukan, Halil Kılıç KARAMAN MİNİK ATILIM: Müteber Albayrak, Raziye Sucu, Nehir Erdoğan 1, İrem Erkara 7, Hatice Bilen 3, Buse Erdoğan 6, Bilge Birben 3, Nurçin Kocaman 8 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Eda Köşker, Sude Çifçi 9, Melike Kasapoğlu 6, Ela Yıldız 1, Sinem Yapıcı 6, Büşranur Şaş 5, Elif Çağla Şen, Kübra Kandemir 1, Güliz Karaman 1 DEVRE: 13-13 2 DAKİKA CEZALARI: Hatice Bilen, Bilge Birben (Karaman Minik Atılım), Melike Kasapoğlu, Elif Çağla Şen (Bursa Büyükşehir Belediyespor)