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2022-2023 Sezonunda Kadınlar Süper Ligi’ni ilk 5 sırada tamamlayan Kastamonu Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, İzmir BBSK, Armada Praxis Yalıkavak ve Üsküdar Belediyesi çeyrek finale doğrudan katılacak.

Çift maçlı eleme usulü oynanacak 1. Tur sonunda üç takım HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finaline katılmaya hak kazanacak.

Bir saha karışıklığı da Bursa'da!

Bir saha karışıklığı da Bursa'da!

THF TV Youtube’dan yayınlanacak karşılaşmanın rövanşı ise 28 Aralık 2023 Perşembe günü Görele’de oynanacak.

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası müsabakalarında start veriliyor. 6 ekibin yer alacağı ilk turda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, kupadaki ilk sınavında 21 Aralık Perşembe günü sahasında Görele Belediyespor ile karşılaşacak. BURSA (İGFA) - Mudanya Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma 21 Aralık Perşembe günü saat 17.00’de başlayacak.

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