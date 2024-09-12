BDDK, Pratik İşlem Ödeme ve Elektronik Para AŞ'ye faaliyette bulunma izni verdi. Kuruluş, Banka ve Kredi Kartları Kanunu'na uygun olarak üye işyerleri ile anlaşma yapabilecek.ANKARA (İGFA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bir kuruluşa daha faaliyette bulunma izni verdi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan BDDK kararına göre, Pratik İşlem Ödeme ve Elektronik Para AŞ'ye, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 4. maddesi ve Banka Kartalrı ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 11 'inci maddesi çerçevesinde üye işyerleri ile anlaşma yapan kuruluş olarak faaliyete bulunma izni verildiği duyuruldu.