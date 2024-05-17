Türk doğal sektörü, Çin’de Türk taşlarının vitrini konumunda olan Xiamen Doğal Taş Fuarı’nda, 2025 yılında daha güçlü bir şekilde yer almak için kolları sıvadı.İZMİR (İGFA) - Türk doğal taş sektörü, 2013 yılında 1 milyar dolar ihracat hacmine ulaştığı Çin pazarında eski gücüne kavuşmak için 16-19 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nı büyük bir fırsat olarak görüyor.

Türk doğal taş sektörü Çin’in hegomanyası altındaki Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya pazarında işlenmiş ürün talebindeki artışı doğru okuyup, projelere işlenmiş ürün sunmak ve Çin’de tekrar 1 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşmak istiyor.

Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’na uzun yıllardır Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu başarılı bir şekilde düzenleyen Ege Maden İhracatçıları Birliği, Türk doğal taş sektörünün Çin’de güçlü bir şekilde temsil edilmesi için doğal taş ihracatçısı firmalarına çağrıya çıktı.

Türk doğal taş sektörünün 2000 yılında 187 milyon dolar olan ihracat hacminin 2023 yılı sonunda 1 milyar 936 milyon dolara ulaştığının altını çizen Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türk doğal taş sektörünün ihracat hacminin 23 yılda 10 kat arttığı süreçte, Çin’e yaptığı doğal taş ihracatının 40 kat büyüdüğüne dikkati çekti.

Türk doğal taş sektörünün en çok ihracat yaptığı ülkeler listesine bakıldığında; Çin’in 2000’li yılların başında Amerika Birleşik Devletleri’nin çok gerisinde olduğu bilgisini veren Alimoğlu, “ABD’de 2008 yılında ortaya çıkan Mortgage krizi sonrasında Türk doğal sektörü Çin pazarına yoğunlaştı. 2009 yılında ABD’ye ihracat 353 milyon dolardan 207 milyon dolara gerilerken, Çin’e yaptığımız ihracat 296 milyon dolardan 353 milyon dolara yükseldi ve Çin zirvenin yeni sahibi oldu. Çin’e yaptığımız doğal taş ihracatı 2013 yılında 982 milyon dolarla 1 milyar dolar seviyesine ramak kalır noktaya geldi. Listede Çin, 2021 yılına kadar zirvedeki yerini korudu. 2022 yılında ABD birinci sıraya çıkarken, 2023 yılında Çin tekrar zirveyi geri aldı. 2024 yılında da iki ülkeye ihracat atbaşı gidiyor. Çin bizim için güçlü pazar hüviyetini sürdürüyor. Türk doğal taş sektörünü Çin’deki Xiamen Fuarı’na davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bu arada Türkiye, 2024 yılının Ocak – Nisan döneminde 557 milyon dolarlık doğal taş ihraç ederken, bu ihracata Ege Maden İhracatçıları Birliği 208 milyon dolar katkı sağladı ve doğal taş ihracatındaki liderliğini sürdürdü.