Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, spor ve sporcunun kenti Mersin’e yakışır bir şekilde gerçekleştirdiği ve geçtiğimiz yıla damgasını vuran Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Mersin Etabı’nın ikincisi, birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne oldu.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu’nun iş birliği ile düzenlenen Pro Beach Tour Mersin Etabı’na bu yıl 7 farklı ülkeden; 52 sporcu, 12 kadın, 14 erkek takımı olmak üzere toplam 26 takım katıldı. 29 Eylül’de başlayan organizasyon, birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne oldu. Kızkalesi Plajı’nda düzenlenen plaj voleybolunun sonucunda toplam 200 bin lira para ödülü verilecek.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de, Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Plajı’nda gerçekleştirilen organizasyona katılarak sporcuların mücadele heyecanına ortak oldu.

Başkan Vahap Seçer vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiği mücadeleleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, sporcular ve vatandaşlar ile birlikte izledi.

Seçer: “Bu tür organizasyonlar kentimize renk katıyor”

Mücadelelerin büyük bir heyecanla sürdüğünü belirten Başkan Seçer, “Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Mersin Etabı’nın bu yıl ikincisini yapıyoruz. Bu sene 14 erkek ve 12 kadın takımı olmak üzere toplamda 26 takım geldi. 7 ayrı ülkeden 52 sporcumuz var. Bu tür organizasyonlar kentimize renk katıyor. Etkinliğin Kızkalesi gibi tarihi ve dünyaca bilinen bir yerde yapılması da ayrı bir değer katıyor. Her yıl içeriğini daha da zenginleştirerek bu organizasyonu gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz” dedi.

“Amacımız Mersin’i marka kent haline getirmek”

Bu tür etkinliklerin Mersin için son derce önemli olduğuna dikkat çeken Seçer, “Buradaki temel amaç Mersin’i her açıdan geliştirmek, Mersin’i tanıtmak, Mersin’i bir marka kent haline getirmek. Bu tür etkinlikler insanları da bir araya getiriyor. Burada Kızkalesi’ne gelip hafta sonunu geçiren vatandaşlarımız var. Denize giren, burada güneşlenen yurttaşlarımız da izliyorlar müsabakaları. Yine diğer ilçelerden gelen misafirlerimiz de var. Herkes büyük bir keyifle müsabakaları izliyor” diyerek tüm sporculara başarılar diledi.

Seçer’den A Milli Kadın Voleybol Takımı’na Destek

Art arda imza attıkları başarılarla Türkiye’yi gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı’na da olimpiyat yolculuğunda başarılar dileyen Seçer, “A Milli Kadın Voleybol Takımı’mızı da yürekten kutluyoruz Art arda şampiyonluklar aldılar. Hem Milletler Ligi’nde hem Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon oldular. Şimdi olimpiyatlara katılacak ve Türkiye’mizi temsil edecekler. Kızlarımızın bu başarısı ülkede büyük bir mutluluğa neden oldu. Özellikle kızlarımızda voleybola karşı olan ilginin de arttığını görüyorum” ifadelerine yer verdi.

Sporcular Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Mersin Etabı’nı çok sevdi

Azerbaycan Takımı’nda oynayan Mehmet Heyder, organizasyon hakkında konuşarak “Oyun çok güzel, turnuva da çok güzel. Burayı seviyoruz. Türkiye kardeşimiz. İnşallah bize uğur getirir. Ortam çok mükemmel” dedi.

Plaj Voleybolu Milli Takım Oyuncusu Hasan Hüseyin Mermer ise hem Mersin’i hem de organizasyonu çok sevdiğini belirterek, “Ortam şu an harika. İkinci günümüzde çeyrek final için oynuyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum” diye konuştu.

“Çok güzel bir organizasyon düzenlemişler”

Play Voleybolu Milli Takım oyucusu Yusuf Özdemir de, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ve Türkiye Voleybol Federasyonu’na çok teşekkür ederim. Çok güzel bir organizasyon düzenlemişler. İnşallah burada final oynamak nasip olur. Şu an çeyrek finaldeyiz. Kazanırsak yarı finale kalacağız. Bütün Mersinlileri bekliyoruz” dedi.

“Keyifli bir turnuva”

Beyoğluspor Kulübü’nde oynayan Balkan Bircan ise, “Bu turnuva bizim ilk turnuvamızdı. Bizim için çok güzel geçti. Çok tecrübe kazandık. Diğer beach voleybol turnuvalarında inşallah daha iyi sonuçlar alacağız. Ortam gayet güzel. Keyifli bir turnuva” ifadelerini kullanırken aynı takımdan Agah Eren Asiltürk de, “Turnuvaya ilk katılımımız. Gayet güzeldi. Bizim için güzel bir tecrübe oldu. Ortam gayet güzel, gayet eğlendik, keyif aldık. Her şey için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.