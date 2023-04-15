Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye erleriyle birlikte sahur yaptı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'nınn can ve mal güvenliğinin korkusuz neferleri olan itfaiye erleriyle sahurda bir araya gelen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Gerek deprem bölgesinde gerekse ilimizde meydana gelen müdahaleyi gerektirecek her türlü olayda vatandaşımızın yanında olduğunuz için teşekkür ediyorum. 2022 yılında 501 yangın, 618 de kurtarma olmak üzere 1109 adet olaya müdahale etmişiz. Bu 1109 canın kurtarılması demektir. O nedenle kutsal ama zor bir meslek. Allah rahmet eylesin, geçen yıl bir arkadaşımızı kaybettik. 2023 yılında şu ana kadar 152 yangın, 125 de kurtarma çalışması olmak üzere 277 olaya müdahaleyle yoğun bir tempo içerisinde çalışıyorsunuz” dedi.