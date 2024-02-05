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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, organ naklinde rekorlara imza atıp adını tıp tarihine yazdıran ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Prof. Dr. Alper Demirbaş’ın adını ilçede bir parka verecek.ANTALYA (İGFA) - Türkiye’de ilk doku uyumsuz böbrek nakli, ilk kan grubu uyumsuz böbrek nakli, aynı anda baypas ve böbrek nakli, ilk böbrek-pankreas nakli programı ve Antalya’da ilk kadavra vericili ve canlı vericili karaciğer naklini gerçekleştiren Demirbaş, geçen yıl ağustos ayında akciğer kanserine yakalandı. İstanbul'daki bir hastanede ameliyat edilen Prof. Dr. Demirbaş, enfeksiyon gelişmesi üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. Yaklaşık 3 haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Prof. Dr. Demirbaş, geçen hafta hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Demirbaş, vasiyeti üzerine sade bir törenle son yolculuğuna uğurlanırken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, aileye taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Uysal, Prof. Dr. Demirbaş’ın eşi Nilüfer, kızı Alara, oğlu Yağız, kardeşi Prof. Dr. Murat Demirbaş, annesi İnci ve babası Secaattin Demirbaş’a başsağlığı dileğinde bulundu. Uysal, Prof. Dr. Demirbaş ismini ilçede bir parka vermek istediklerini de dile getirdi.