Uludağ Premium Ana Sponsorluğunda bu yıl da 30 Ağustos – 8 Eylül 2024 tarihleri arasında PodyumPark Podyum Tenis Kulübü Kortları’nda gerçekleşen 250 bin lira ödüllü Prof. Dr. Ayhan Kızıl T200 Masters Tenis Turnuvası’nda kürsü sahiplerini buldu. BURSA (İGFA) - 1992-2000 yılları arasında Uludağ Üniversitesi'nde rektörlük yapan ve 2015 yılında hayatını kaybeden Prof. Dr. Ayhan Kızıl anısına, Kızıl Ailesi tarafından organize edilen, Prof. Dr. Ayhan Kızıl Tenis Turnuvası’nın 7.’ncisi final maçlarıyla sona erdi ve şampiyonlar kupasını aldı.

2018 yılından beri geleneksel olarak her yıl düzenlenen Prof. Dr. Ayhan Kızıl Tenis Turnuvası’nda nefes kesen mücadelelerin ardından kürsü sahiplerini bulurken, müsabakalarda büyük heyecan yaşandı.

Türkiye’nin çeşitli illerinden teklerde 217, çiftlerde 50 olmak üzere toplam 267 sporcunun katıldığı organizasyonda 30 kategoride kürsü için mücadele verildi.

İki yıl önce Uluslararası Tenis Federasyonu iş birliğiyle gerçekleşirken yurtdışından da çok sayıda sporcunun katılımının sağlandığı turnuva bu yıl da PodyumPark Podyum Tenis Kulübü Kortları’nda gerçekleşti ve 7. yılın şampiyonları aşağıdaki şekilde belli oldu.

30+ Erkek Kategorisi’nde Egemen Balkan,

35+ Erkek Kategorisi’nde Ömer Yazkan,

40+ Erkek Kategorisi’nde Serkan Taş,

45+ Erkek Kategorisi’nde Engin Kasap,

50+ Erkek Kategorisi’nde Osman Karaman,

55+ Erkek Kategorisi’nde Serdar Sakallıoğlu,

60+ Erkek Kategorisi’nde Mehmet Uslu,

65+ Erkek Kategorisi’nde Salih Kasapoğlu,

70+ Erkek Kategorisi’nde Ali Teziş,

40- Erkek Kategorisi’nde Mustafa Taha Günal,

40+ Erkek Kategorisi’nde Şeref Kandırmaz,

18+ Erkek Kategorisi’nde Kaan Dönmez,

30+ Kadın Kategorisi’nde Ece Özalp,

35+ Kadın Kategorisi’nde Melek Evren

40+ Kadın Kategorisi’nde Meral Kasap,

50+ Kadın Kategorisi’nde Hande Megrel Cumbul,

55+ Kadın Kategorisi’nde Anıl Bölgen,

40 İ.A. Kadın Kategorisi’nde Hediye Akdoğan,

30+ Çift Erkek Kategorisi’nde Burhan Can Arslan ve Caner Öztosun,

35+ Çift Erkek Kategorisi’nde Onur Boran Duman ve Burak Çağlar,

40+ Çift Erkek Kategorisi’nde Gürcan Şenyavaş ve Serkan Taş,

45+ Çift Erkek Kategorisi’nde İlker Engür ve Engin Kasap,

50+ Çift Erkek Kategorisi’nde Gökhan Tosun ve Serhat Tosun,

60+ Çift Erkek Kategorisi’nde Cezmi Mıhçı ve Bahadır Dedeleroğlu,

40+ Çift Kadın Kategorisi’nde Stella Laurentia Penciu ve Sydney Yol,

30+ Mix Kategorisi’nde Birsel Öztoprak ve Nihan Ertürk,

45+ Mix Kategorisi’nde Aylin Aydın ve Fikret Aydın

Uludağ Premium Ana Sponsorluğunda 10 gün süren, 250 bin lira ödüllü ve Bursa’da senior turnuvalarındaki en yüksek katılımın gerçekleştiği turnuvada sporcular kürsüye çıkabilmek için büyük efor sarf ettiler. Turnuva sonunda dereceye girenlere kupalarını Uludağ İçecek Türk AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl takdim etti.