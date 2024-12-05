Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öncelikleri doğrultusunda gençlerin bilim, teknoloji, kültür, sanat ve felsefe alanlarında gelişimlerini destekleyerek farkındalıklarını artırmak amacıyla projelendirilen “Köklerden Geleceğe Bilim ve Gençlik Buluşmaları” kapsamında, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, BTSO Oğuz Kağan Köksal Konferans Salonu’nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, BTSO Oğuz Kağan Köksal Konferans Salonu’nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Programa, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Burcu Özsoy, ‘Kutuplar ve İklim Değişikliği’ teması çerçevesinde gerçekleştirilen programda, Antarktika’da yürütülen araştırmalar ve iklim değişikliğinin etkileri hakkında öğrencilere kapsamlı bilgiler aktardı.

İklim değişikliğinin küresel etkilerine dikkat çeken Özsoy, “Kutup bölgeleri iklim sisteminin aynasıdır. Burada meydana gelen değişiklikler, yalnızca kutuplarla sınırlı kalmıyor; dünyanın diğer bölgelerine, hatta günlük yaşamımıza kadar etkilerini hissettiriyor. Deniz ve karasal buzulların erimesi, bu değişimin en belirgin göstergelerinden biri,” dedi.

Kutuplarda zorlu koşullar altında bilimsel çalışmalar yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Özsoy, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bilim bayrağını Antarktika’da dalgalandırmak bizim için büyük bir onur. Bugün bu tecrübelerimizi gençlerimizle paylaşmak ve onların bilime olan ilgisini görmek beni çok mutlu etti. Gençlerimizin bu yolda ilerleyeceğine ve ülkemizi bilimde çok daha ileri taşıyacaklarına inanıyorum,” ifadelerini kullandı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise programda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili gençler, bugün burada çok değerli bir buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Kutuplarda bayrağımızı dalgalandırmış, ülkemize katkılar sunan bir bilim insanımızla, hayatlarının başında olan siz gençlerimizi bir araya getirdik. Bu buluşmayla hayallerinizin güçlenmesini, neler yapabileceğinize dair düşüncelerinizin kuvvetlenmesini istiyoruz.

Amacımız, Bursa’nın öğrencilerinin dünyanın her yerinde güçlü birer lider ve iyilik taşıyıcısı olarak yetişmesini sağlamak. Bugün burada hocamız Dr. Burcu Özsoy’dan ilham almanızı, anlatılanları dikkatle dinlemenizi ve sorgulamanızı arzu ediyoruz.

Köklerden geleceğe uzanan bilim buluşmalarımızla, ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanlarını sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Biz, okul dışı mekanlar olarak zenginliğimizi çeşitlendirmeyi ve bu çeşitliliği kutuplara kadar uzatmayı hedefliyoruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu buluşmanın, sizlerin gelecekteki başarılarınıza ilham kaynağı olmasını diliyorum. Bu vesileyle programın bereketli olmasını temenni ediyor, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy’a ve organizasyonun her aşamasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Etkinlik boyunca öğrenciler, kutuplar ve iklim değişikliği konusunda merak ettikleri soruları sorma fırsatı bulurken, Prof. Dr. Burcu Özsoy'un etkileyici sunumu öğrenciler arasında büyük bir ilgi ve heyecan uyandırdı.