Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelindeki okullarda, ‘Okulumda KanPanya var’ sloganı ile başlatılan Kan bağışı kampanyasına geçtiğimiz yıl tam puanla LGS birincisi çıkaran Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu’ndan tam destek geldi.KONYA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı ve Kızılay tarafından imzalanan protokol ile Türkiye genelinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu öğretmenleri ve öğrenci velileri tam destek verdi.

Öğrenci Velileri ve okulda görev yapan öğretmenler tarafından yoğun ilgi gören KanPanya hakkında bilgi veren Okul Aile Birliği Başkanı Yasemin Küçükdoğru, “Milli Eğitim Bakanlığımız ve Kızılayımız tarafından düzenlenen bu kampanyaya biz de duyarsız kalamazdık. Sağ olsunlar Öğretmenlerimiz ve Velilerimiz bu konuda çok duyarlılar, okul olarak destek verdiğimiz bu KanPanya’ya hepisi tabiri caiz ise koşarak geldiler, İlgi ve desteklerinden dolayı bütün öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ederim. Unutmayalım ki birgün bizim de ihtiyacımız olabilir.” Dedi.