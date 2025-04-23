Marmara Denizi açıklarında merkez üssü İstanbul'da 6,2 ve 4,0 büyüklüğündeki depremler, bölgeyi hareketlendirdi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kumburgaz Fayı’nın enerji biriktirdiğini belirterek dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Marmara Denizi açıklarında yaşanan ve çevre illerden de oldukça kuvvetli hissedilen depremler ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken paylaşım geldi.

Depremin Kumburgaz Fay zonunda gerçekleştiğini belirten yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Görür, paylaşımında, "Saat 12 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor.” ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/nacigorur/status/1914981016483115148

Kumburgaz Fayı’nın kilitli bir fay olduğunu ve enerji biriktirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Naci Görür, bu bölgedeki sismik aktivitelerin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti.

Depremin yerinin anlamlı olduğunu ifade eden Görür, vatandaşların ve yetkililerin temkinli olmaları gerektiğini vurguladı.

Bu arada AFAD ve diğer ilgili kurumlar, depremle ilgili saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. An itibariyle olumsuz bir durumun olmadığı belirtilirkn İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşların resmi kaynakları takip etmelerini istedi.