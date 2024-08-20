İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan'ın cenaze törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile siyaset ve edebiyat dünyasından çok sayıda kişi katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürdoğan'ın eşi Afra Gürdoğan, kızları Beyza Gürdoğan, Selva Gürdoğan Thomsen, Serra Kargılı ile damadı Murat Kargılı'ya taziyelerini iletti.

Kılınan cenaze namazının ardından Gürdoğan'ın tabutuna, yakınlarıyla birlikte TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Mevlüt Uysal da omuz verdi.

Cenaze aracına konulan Gürdoğan'ın naaşı, toprağa verilmek üzere Eskişehir'e götürüldü.

Gürdoğan'ın cenazesinin Eskişehir'de Yunus Emre Köyü Mezarlığına defnedileceği bildirildi.