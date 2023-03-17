İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin üçüncü gününde konuşan Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaduman Halıcı, “Mustafa Kemal için iyi bir asker, muhteşem bir devlet adamı diyebilirsiniz. Ama bana göre Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’nin ilk büyük girişimcisidir" dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Yeniliğe Davet” sloganıyla tüm Türkiye’yi geleceği inşa etmeye çağıran İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin üçüncü gününde Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaduman Halıcı da konuştu. Çalışmalarında Osmanlı ve modern Türkiye Cumhuriyeti tarihine odaklanan Prof. Dr. Halıcı, İzmir İktisat Kongresi’nin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Halıcı Birinci İzmir İktisat Kongresi’nin öncülerinden olan Mahmut Esat Bozkurt’a ilişkin bilgiler verdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin iktisadi temellerinin atıldığı kongrenin açılış konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk’ün yapmasına ve Mahmut Esat Bozkurt’un süreçteki rolünün önemine değinen Halıcı, Osmanlı’nın çöküşünün sebebi olarak ekonominin gösterildiğini belirtti.

Halıcı, “Kongrede ekonomik programın ana çatısı çiziliyor. Aynı zamanda Türkiye’nin geleceğine yön verecek antlaşmanın çerçevesi çizilerek kırmızı çizgilere işaret ediliyor. Kongre ekonomiye yön veren ve çeşitli meslek gruplarını ilk kez bir araya getiren bin 135 temsilcisiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin iktisat tarihine damga vurmuştur. Kongre meslekle ilgili sorunların ele alınması ve çö züm önerilerinin ortaya konması açısından ünlüdür. Kongre ortak aklın ürünüdür. Bu ortak akıl siyasal iktidar tarafından sahiplenilmiştir” diye konuştu.

Halıcı, “Mustafa Kemal için her şeyi söyleyebilirsiniz. İyi bir asker, muhteşem bir devlet adamı diyebilirsiniz. Ama kanımca Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’nin ilk büyük girişimcisidir. Hayal kurmuştur, hayallerini uygulamaya koymuştur. Krizleri fırsata çevirmiştir. Ama en önemlisi yol arkadaşlarını doğru seçmiştir” dedi.