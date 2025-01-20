İzmir Efes Selçuk'ta Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi, öğrencilerin ve kursiyerlerin yoğun ilgisi ve katılımıyla geçen bir yılı geride bıraktı.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk’ta yaşayan vatandaşların kültür ve sanat durağı olan Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi, 2024 yılında birçok kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yaparken, bir yandan da ücretsiz WİFİ desteğiyle öğrencilere gün boyunca kendilerini rahat ve güvenli bir ortamda ders çalışma imkânı sunuyor.

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi tarafından 2024 yılında düzenlenen ücretsiz kurslara toplam 1180 kursiyer katılarak eğitim hizmetlerinden yararlanma imkânı buldu. Merkezde, resim, müzik, satranç, yabancı dil eğitimleri ve Kat-ı Sanatı Kursu’nun yanı sıra Meslek Edindirme Kursları kapsamında düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği, Pastacı Çırağı, Pasta Yapımı, Barista, Tığ Örgü Çanta Yapımı eğitimleriyle kursiyerlerin iş istihdamına katkı sağlanıyor.

MÜZİKLE İÇ İÇE BİR YIL

Merkez bünyesinde düzenlenen ücretsiz müzik kursları kapsamında; piyano, klasik elektro ve basgitar, keman, ritim, orf, bateri, darbuka, bendir, erbane, bando, koro/şan ve orkestra kursları müzik severleri bir araya getirdi. Yıl boyunca piyano kurslarına 69 kursiyer, gitar kursuna 74 kursiyer, keman kursuna 39 kursiyer, ritim, orf, bateri, darbuka, bendir, erbane, bando kurslarına toplamda 316 kursiyer, koro/şan ve orkestra kurslarına ise 34 kursiyer katılarak müzikle iç içe bir yıl geçirdi.

Dünya dillerini bir araya getiren Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde düzenlenen Arnavutça, İtalyanca ve Yunanca kursları 2024 yılında da büyük ilgi gördü. Efes Selçuk Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı iş birliği ile Meslek Edindirme Kursları kapsamında düzenlenen İngilizce kurslarına katılan 71 öğrenci ücretsiz İngilizce dil eğitimi alarak kursu başarı ile bitiren kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika aldı.