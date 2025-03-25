Sakarya Büyükşehir RamazanKültür Takvimi,OSM’de düzenlenen “Son Elli Yılda Klasik Sanatlarımız” adlı söyleşiyle devam etti. Uzun yıllardır hattatlık yapan Prof. Dr. Mehmet Memiş’in katıldığı söyleşide geleneksel sanatların son elli yıldaki tarihsel gelişimi paylaşıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini yansıtan kültür sanat etkinlikleriyle kültür ve sanat dostlarını ağırlamaya devam ediyor.

Mushaf ilgi odağı olmuştu

Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) açılan İstanbul Mushafı Sergisi, bir süredir özellikle tasavvuf alanına ilgi duyanların odağı haline gelmişti.

İçerisinde benzersiz eserlerin yer aldığı mushafın kapılarını açmasından sonra, aynı alanda bir de söyleşi gerçekleştirildi.

Klasik sanatın 50 yılı

Uzun yıllar hat sanatını icra eden akademisyen ve hattat Prof. Dr. Mehmet Memiş, Sakaryalı sanat dostlarıyla “Son Elli Yılda Klasik Sanatlarımız” söyleşisinde buluştu.

Yine OSM’de yapılan söyleşi, geleneksel sanatın son yarım asırdaki gelişimine, tarihi süreçlerine ışık tuttu ve Prof. Dr. Memiş, Sakaryalılarla buluşan İstanbul Mushafı sergisinin eşsiz eserlerini değerlendirdi.

Atölye ve Kurslar

1980’li yıllarda açılan atölye ve kursların öneminden bahseden Prof. Dr. Mehmet Memiş, “1980’de Topkapı Sarayı’nda resmiyet kazanan Süheyl Ünver Atölyesi, Türk süsleme sanatlarının gelişiminde önemli bir rol oynadı. Kültür Bakanlığı’na bağlı olarak açılan kurslar, birçok sanatçının yetişmesine katkı sağladı” diye konuştu.

Uluslararası hat yarışmaları

Hat sanatını icra eden hattat Prof. Dr.Memişşöyle dedi: “1986’da başlayan uluslararası hat yarışmaları, Osmanlı ekolünün İslam dünyasında yeniden yayılmasına katkı sundu. 1980’lerde turizmin canlanmasıyla sanat çarşıları açılarak geleneksel sanatlara yeni bir alan açıldı”

Prof. Dr. Memiş,anlatımlarıyla geleneksel sanatına, tarihine ışık tuttu ve katılımcılara hafızalara kazınacak bir sanatsal deneyim yaşattı. Program soru cevap ve fotoğraf çekimiyle son buldu.