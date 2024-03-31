Marmara Denizi'nde önceki yıl değişimleri düzenli olarak aktaran Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, kıyılardaki renklenmeyle ilgili yeni paylaşımda bulundu.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, iki hafta önce güçlü karışımın dip ve yüzey sularını alt üst ettiğini duyurdu.

Bandırma ve Erdek Körfezi'nin dibinin 11 derece, yüzeyinin ise 13 derece olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dipteki besin yüzeye ışıklı bölgeye çıktı. Alg çoğalması, kıyılarda renklenmeye neden oldu. Kirliliği durdurmadan bu görüntülerden kurtulma şansımız yok" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sarı, paylaşımında kıyılardaki renklenmeyle ilgili fotoğrafa da yer verdi.