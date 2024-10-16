Malatya'da yaşanan 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den, "Endişe yok" açıklaması geldi. İSTANBUL (İGFA) - Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Kale ilçesinde yaşanan deprem sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Prof. Dr. Naci Görür, Akuşağı-Kale/Malatya’da yaşanan depremin Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/nacigorur/status/1846466945186488723

Kaynak: igf