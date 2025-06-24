INCB Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, 26 Haziran Uyuşturucuyla Mücadele Günü’nde, bilim ve insan haklarına dayalı politikalar istedi. Sentetik uyuşturucular, yapay zeka ve kripto paralar yeni tehditler arasında.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu (INCB) Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü’nde, “Daha Sağlıklı Bir Gelecek için Kanıta Dayalı Çözümler” temasıyla mesaj yayınladı. Atasoy, uyuşturucu politikalarının bilimsel, insan haklarına dayalı ve küresel iş birliğiyle şekillenmesi gerektiğini vurguladı.

Atasoy, sentetik uyuşturucuların (nitazenler, kannabinoidler), yapay zekanın suç şebekelerince kullanımı, darknet ve kripto paralar, iklim değişikliğinin yasadışı ticareti artırması ve organize suçların küresel istikrarsızlığı körüklemesini temel tehditler olarak sıraladı.

“KİMSE GERİDE KALMASIN”

Atasoy, uyuşturucunun sağlık ve insan hakları sorunu olduğunu belirterek, “Hiç kimse geride bırakılmamalı. Önleme, tedavi ve rehabilitasyon erişilebilir olmalı,” dedi. Bağımlılığın tıbbi bir durum olduğunu, damgalayıcı dilden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Hükümetlerin önleme ve sağlık hizmetlerine yatırım yapmalı, cezalandırma yerine entegrasyona odaklanması gerektiğine vurgu yapan Atasoy, "Toplumlar, gençlere destek olmalı; medya, kanıta dayalı habercilik yapmalı. Özel sektör, çevrimiçi uyuşturucu ticaretini engellemeli" dedi.

Atasoy, uluslararası uyuşturucu kontrol sözleşmelerinin önemini vurgulayarak, bu sistemin terk edilmesinin suç şebekelerini güçlendireceği uyarısında bulundu.