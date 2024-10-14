Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, madde bağımlılığı konusunu değerlendirdi.İSTANBUL (İGFA) - Küresel olarak, Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de gençler arasında madde kullanımı oranları arasında çok az fark olduğuna işaret eden Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Madde kullanım oranında Avrupa ile eşdeğer gidiyoruz.” dedi. Tarhan, gençler arasında sosyal izolasyon ve yalnızlığın, madde kullanımını tetikleyen faktörlerden biri olduğuna da vurgu yaptı.

LİSE SEVİYESİNDEKİ GENÇLER ARASINDA ALKOL KULLANIMI YÜKSEK…

Sonuçların oldukça çarpıcı olduğunu dikkati çeken Prof. Dr. Tarhan, “Lise seviyesindeki gençlerin yüzde 41'i hayatında en az bir kez sigara kullanmış, yüzde 79'u alkol kullanmış ve yüzde 17'si madde kullanmış. Bu oranlar oldukça yüksektir. 1989'da GATA'dayken, yedek subay öğrencilerine yönelik bir tez çalışması yapmıştım ve bu öğrenciler arasındaki madde kullanım oranı yüzde 1 çıkmıştı. 20-30 yıl, hatta 40 yıl önce üniversite mezunları arasında yüzde 1 olan madde kullanım oranı, günümüzde yüzde 17'ye çıkmış durumda. Bu da 17 katlık bir artışı gösteriyor. Küresel olarak, Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de gençler arasında madde kullanımı oranları arasında çok az fark var. Avrupa'ya yetişmiş durumdayız ve madde kullanım oranında Avrupa ile eşdeğer gidiyoruz.” diye konuştu.

AİLEYE RAĞMEN MADDE, ALKOL VE SİGARA KULLANIM ORANLARI GENÇLERDE ARTMIŞ DURUMDA

Artışın sebebinin, gençlerin daha önce aileleri tarafından korunabilirken, günümüzde aile yapısı zayıfladığı ve aile güvenli bir alan olmaktan çıktığı için gençlerin rahatlıkla yasaklı maddelere ulaşabilmeleri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Tarhan, “Bu duruma neden olan açık kapı ise sosyal medya ve akıllı telefonlar. Gençler bu kanallardan çok rahatlıkla maddelere ulaşabiliyorlar. Çevrelerinden de aynı şekilde kolayca erişim sağlıyorlar. Bu yüzden anne, baba ve aileye rağmen madde, alkol ve sigara kullanım oranı gençlerde artmış durumda.” dedi.

MADDE KULLANIMI GÜVENLİK SORUNU

“Türkiye'de madde kullanımı şu anda ciddi bir güvenlik sorunu haline gelmiş durumda. 20-30 yıl sonra Türkiye, Avrupa Birliği gibi göçmenlerle eksikliğini tamamlamaya çalışırken, biz kendi gençlerimizi kaybedersek geleceğimizi kaybetmiş olacağız.” diyen Prof. Dr. Tarhan, Türkiye için düşünenlerin önceliklerini değiştirmeleri gerektiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Tarhan, anne babanın birisinde alkol ve sigara varsa riskin 5 kat arttığını ifade ederek, “Özellikle aile içinde ihmal ve istismar vakaları artmış durumda. Erkek cinsiyetinde bu oran daha yüksek ve anne babanın birisinde alkol ve sigara varsa, çocukta bu alışkanlıkların olma ihtimali beş kat daha fazla. Türkiye'de bu alanda olumlu bir gidişat yok. Bu nedenle madde ve alkol kullanımına karşı mücadele yapılıyor ve yapılmaya çalışılıyor.” diye konuştu.

Öte yandan sosyal medyanın sınırlı ve bilinçli kullanımı önemine de vurgu yapan Prof. Dr. Tarhan, “Sosyal medyanın, gerçek yüz yüze etkileşimin yerini alması yerine, sağlıklı ilişkiler ve gerçek sosyal bağlantılar kurma çabası öne çıkmalıdır. Aile içindeki sıcak ve destekleyici ilişkiler, çocukların yalnızlık ve sosyal izolasyondan etkilenmeden sağlıklı gelişimlerini sürdürmelerine yardımcı olabilir. Yalnızlık kendini yalnız hissetme gençlerde diğer yaşlardan daha fazla yeni kuşakta. Sosyal izolasyon var. Çocuğun anneyle, babayla oturup konuşma, birlikte zaman geçirme, paylaşımı yok. Yalnız hissediyor çocuklar.” dedi.