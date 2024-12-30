Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’a özgürlük çağrısının ardından AK Parti'nin izni ve onayıyla DEM Partililerin İmralı’da yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, 2009-2015 arasında PKK terör örgütü ile yapılan müzakerelerle hiçbir ders almayan Cumhur İttifakı yine terör örgütü elebaşısı Öcalan ve PKK ile pazarlığa başladığını belirterek, 2009-2015 müzakereleri sonucunda Hendek teröründe sizin yanlış politikalarınız neticesinde Türkiye'nin 760 evladını şehit verdiğini ve yüzlerce evladın gazi olduğunu anımsattı.

"Şimdi bunlardan hiçbir ders çıkarmadan yine Öcalan ile pazarlığa oturdunuz" diye seslenen Prof. Dr. Özdağ, "Genel ve yerel seçimlerde her fırsatta DEM ile yan yana gelmekle suçlayan Cumhur İttifakı’nın bugün DEM ile kucak kucağa olduğunu görüyoruz. Türk askerinin terörle ölümüne mücadeledeki en önemli motivasyonu, moral gücüdür. Terörist başı ile yapılan bu görüşmeler, sadece şehit aileleri ve gazileri incitmemekte, aynı zamanda teröristlerle ölümüne mücadele eden kahraman silahlı kuvvetler mensuplarının da moral ve motivasyonunu yıpratmaktadır" dedi.

"Müzakereyi yürüten Cumhur İttifakı’na sesleniyorum" diyen Özdağ, "Siz şu an kış şartlarında, dondurucu soğukta, Irak'ın kuzeyindeki dağlarda terörist gözetleyen kahramanlara ne diyeceksiniz? Biz anlaştık size gerek kalmadı mı diyeceksiniz? Sözde anlaşmanız yarın Hendek operasyonlarında olduğu gibi bozulduğunda, bu kahraman komandoları hangi yüzle yeniden göreve sevk edeceksiniz? Aklınızı başınıza alın, yapboz oyunu değil bu! İnsanların hayatıyla, mücadele azmiyle oynuyorsunuz. Ayrıca terörist başı ile yapılan pazarlık ve görüşmelerin, verilen tavizlerin hukuki bir karşılığı ve meşruiyeti de yoktur!" diye konuştu.

Cumhur ittifakının Zillet ittifakı olduğunu ifade eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Erdoğan ve Bahçeli genel ve yerel seçimlerde daha kısa bir süre önce “Öcalan'ı serbest bırakacak olan Zillet ittifakı” diyordunuz. Şimdi umut hakkı üzerinden Öcalan'ı Siz serbest bırakmaya hazırlanıyorsunuz. Şimdi Cumhur İttifakı buna bozulacak, “Neden bize Zillet ittifakı diyor” diyecekler. Önceki gün DEM milletvekili TBMM’de yaptığı konuşmada, “Bizim bölgemizde kurulmuş barajlarda üretilen elektriği bize parayla satıyorsunuz. Bunu kabul etmiyoruz” dedi. Bu kişi cesareti Bahçeli’den mi alıyor? Kamuoyuna açıklanmayan gizli görüşmelerde terör örgütüne neler vaat edildi ki, bu kendini bilmez bu şekilde konuştu. Memleketimizin bir bölümü özerklik ya da başka bir siyasi yapı altında, terör örgütü temelli yapıya mı verildi? Bu konuşmayı kabul etmek zillet değil de nedir?" diye sordu.