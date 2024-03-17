Seçim çalışmaları kapsamında Isparta'da bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, PKK terör örgütünün DEM ile AK Parti flörtünün güçlendiğinin net şekilde ortaya çıktığını ileri sürerek, MHP'lilerden bu seçimlerde Zafer Partisi'ne oy vermesini istedi.ISPARTA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Isparta’da yaptığı basın açıklamasında MHP'lilerden Zafer Partisi'ne oy istedi.

Prof. Dr. Ümit Özdağ, AK Parti cenahından DEM ve Kandil’den gelen açıklamaların seçimlerden sonra tekrar terörle müzakere sürecinin başlayacağını gösterdiğini ifade ederek, bu çerçevede Anayasanın ilk 3 maddesinin ve 66. maddenin de değiştirilmesinin hedeflendiğini gördüklerini söyledi.

AK Parti’nin 2010 – 2011 sürecinde Anayasanın ilk 3 maddesinin değiştirilmesi için TBMM’ye Anayasaya aykırı olmasına rağmen bir önerge verdiğini anımsatan Özdağ, "2015 Dolmabahçe Mutabakatı ile de aynı sürecin tekrarlandığını Türk milleti unutmadı. Şimdi yine PKK terör örgütü, DEM, Ak Parti flörtünün güçlendiği net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Seçimler yaklaşırken Milliyetçi Hareket Partili bütün ülkücü, Türk milliyetçisi kardeşlerime bir çağrıda bulunmak istiyorum; Türkiye’nin yıkılmasına Anayasadan Türklüğün çıkartılmasına, milli üniter laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dağıtılmasına ortak olmayın. Sizler rahmetli Alparslan Türkeş ile birlikte yol yürümüş insanlarsınız. Ona ihanet etmeyin. Sizleri bu seçimlerde Zafer Partisi’ne oy vermeye davet ediyorum" çağrısında bulundu.