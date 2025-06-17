Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, 148 gün süren tutukluluğun ardından tahliye edildi ve “Kaldığımız yerden devam edeceğiz” diyerek kararlılık mesajı verdi.İSTANBUL (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla 148 gün Silivri Cezaevi’nde tutuklu kaldıktan sonra bugün tahliye edildi. Mahkeme, Özdağ’a 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verirken, yattığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verdi.

Tahliye sonrası ilk açıklamasını yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Silivri’de geçen 148 gün boyunca destek için nöbet tutan partililere teşekkür ederek, “Hepinizi selamlıyorum. Burada o günden beri Zafer otağını kurup her gün 24 saat soğukta, karda, kışta, kıyamette güneş altında nöbet tutan bütün Zafer Partili kardeşlerime içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, “148 gün süren hukuksuzluk bugün sona erdi. Ve şimdi kaldığımız yerden mücadelemizin ilk günü! Nerede kalmıştık?” ifadeleriyle mücadele azmini ortaya koydu.

Öte yandan siyasi isimlerden de Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın tahliyesine destek mesajları geldi.

Özdağ’ın tahliyesi, partililer ve destekçileri arasında sevinçle karşılandı.

CHP’li Tuncay Özkan, “Hiç olmaması gereken tutukluluk durumu son buldu. Özdağ’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” derken, cezayı adaletsiz bulduklarını ve erken seçim talebinde bulundu.