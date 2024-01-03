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2023 Aralık enflasyon oranı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Enflasyon oranı her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanması sonrasında Prof. Dr. Yusuf Dinç, Herkes Duysun’a değerlendirmelerde bulundu.

Gülsüm YILDIRIM - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte piyasalarda hareketlilik yaşandı.

Konuyla ilgili Herkes Duysun'a değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Yusuf Dinç, 2024’te, enflasyonun zirve yapacağını söyledi.

“Yeni yılı, baz etkisiyle enflasyonun zirve yapacağı bir dönem bekleniyor" diyen Prof. Dr. Yusuf Dinç, "Bu da Mayıs ayına tekabül ediyor. İlerleyen zamanlarda baz etkisi tersine çalışarak, enflasyonun düşüşe geçtiği bir dönem başlayacak. Böylelikle de Merkez Bankası hedefinin tutturulabileceğini düşünüyorum. Eğer tercihler değerli TL üzerinden yapılırsa kurda, enflasyon kadar değer kaybı öngörülüyor. Eğer enflasyon kadar TL’ye değer kaybettirilecekse, beklentinin tutmayacağını hesaplıyorum. Değerli TL politikası benimsenirse de sene sonu Merkez Bankası tahmini ufak sapmalarla tutabilir yani 36-40 bandında bir gerçekleşme olabilir. Yoksa yaz aylarındaki düşüşün üzerinde bir dengeye gelecektir, bunu da kurda sıçramalar olmazsa diye değerlendiriyorum. Enerji tarafı riskler içeriyor fakat kur kadar bu periyotta etki yapmayacaktır.” diye konuştu.

“TÜRKİYE 2022 ÖNCESİ SEVİYELERE DÖNMEKTE ZORLANACAK”

Rusya-Ukrayna kriziyle beraber, dünya ticaretinde geçen yıla göre 2 trilyon dolarlık bir daralma olduğunu belirten Dinç, “Bu sene de Kızıldeniz’deki istikrarsızlık belirleyici olacak. Bunu da İsrail’in, bölgede neden olduğu huzursuzluğun bir sonucu olarak değerlendirmiş ve Kızıldeniz krizi patlamadan önce bu noktaya dikkat çekmiştim. Söz konusu durum dünya ticaretini olumsuz etkileyecektir fakat Türkiye’de bir tedarik zincirinin yeniden rolünü pekiştireceği bir etki yaratacaktır. Yani dünya ile Türkiye bu anlamda ayrışabilir. Dünyanın ticaret hacmi düşmemiş olsaydı, rakamlar 33-34 trilyon dolar olacaktı ve 2024’te de 35-36 trilyon dolarlara gidecekti. Eğer Kızıldeniz’de ve bazı önemli güzergahlardaki kriz hali sürerse, Türkiye’nin 2022 öncesi seviyelere dönmekte zorlanabileceği bir yıl olacaktır.” dedi.

“2024, TÜRKİYE İÇİN DENGELENME YILI OLACAK”

2024 yılında Türkiye’de dengelenmelerin başlayacağını dile getiren Prof. Dr. Yusuf Dinç, “Küresel konjonktürün de Türkiye’ye yardımcı olacağını düşünüyorum. Hem tedarik zincirinde Türkiye’yi ön plana çıkarabilecek gelişmeler hem de küresel merkez bankalarının faiz artırımlarını sürdüremeyecek olması sebebiyle faiz indirimlerini geç göreceğiz. Bu gelişmelerin hepsi küresel ölçekte Türkiye’nin lehine olacaktır. Emtia fiyatlarında da yukarı yönlü bir hareket olabilir. Metal, petrol gibi sektörlerde ham madde fiyatları Türkiye’yi zorlayabilir ama dengeleme yılı olacağı için portföy yatırımlarıyla sıcak para girişi olacaktır. Türkiye, hedeflerine ulaşabileceği bir iklim ortaya çıkarabilir fakat bunu da, tercih ettiği politikayla çelişmemesi adına ‘değerli TL’ ile gerçekleştirebilir.” ifadelerini kullandı.